Çevreye ilişkin düzenlemeler kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanuna göre, peyzaj mimarı ve iç mimarlar da Devlet Memurları Kanunu'nun "teknik hizmetler sınıfı"na dahil edilecek.

Gemilerden kaynaklanan yasa dışı boşaltımlarda, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak.

5 bin gross tondan büyük gemilerin evsel atık sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.

Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. OSB'de sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

Belediyeler, il özel idareleri ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar, "Faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz." kısıtlamasına tabi olmayacak.

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Kanunla, 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un uygulanmasından kaynaklanan tereddütler de giderilecek.

Buna göre, il özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahalli idare birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle merkez teşkilatında yer alan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan ve yeterliğe hak kazananlardan başvuruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığınca uygun görülenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde "İklim Değişikliği Uzmanı" kadrosuna atanabilecek. Bu kapsamda atananların sayısı 20'yi geçemeyecek.

Peyzaj mimarı ile iç mimar kadro unvanlarının ek göstergeleri, emsali personellerin seviyesine getirilecek. Kahramanmaraş'taki Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB'lerin sınırları değiştirilecek. Bu OSB'lerin iş ve işlemleri, mezkur kanun hükümlerine göre yapılacak.