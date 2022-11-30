Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” hazırlandı. Bakanlık, hazırlanan yönetmelikle ilgili açıklamada bulundu.

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde yer alan eğlence yerleri ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği belirtilen açıklamada, söz konusu yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

“Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşleri ve katkıları alınarak hazırlandı”

Açıklamada, mevcut yönetmeliğin kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında getirilecek hükümler konusunda yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde yönetmelik hazırlandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında hazırlanan yeni yönetmelik kapsamında Şehre Özel Gürültü Yönetimi, Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı, Havai Fişeğe İzin Şartı, Gürültüye “Sürekli İzleme Sistemi”, Şantiyelere Zaman Ayarı, Tarihi Yapılara “Gürültü” Kalkanı, 81 İle Gürültü Haritası konularında düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

“Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri, havai fişek kullanımı, sürekli izleme sistemi konuları yönetmelikte yer aldı”

Düzenlenen yönetmeliğe göre müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek. Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılırken havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi. Öte yandan sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

“Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile ilgili detaylar Bakanlık tarafından şu şekilde sıralandı:

Şehre Özel Gürültü Yönetimi kapsamında,

İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkân veren düzenlemeye gidilmiştir.

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecektir.

Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı kapsamında,

Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.

Müzik yayını yapan iş yerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir.

Havai Fişeğe İzin Şartı kapsamında,

Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Gürültüye “Sürekli İzleme Sistemi” kapsamında,

Müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacaktır.

Müzik yayını yapan deniz araçları için; müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacaktır.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, “sürekli izleme sistemi” marifetiyle takip edilmesi sağlanacaktır.

Şantiyelere Zaman Ayarı kapsamında,

Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle; bu faaliyetler 10:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Tarihi yapılara “gürültü ve titreşim kalkanı” kapsamında,

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup, belirlenen bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir.

81 İle Gürültü Haritası kapsamında,

Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları üç yıl içerisinde hazırlanacak ve Bakanlıkça; hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacaktır.