Çevrefest’te Bakanlığın Dev Projeleri Sergileniyor

Hasar tespitte kullanılan dronelardan Akıllı Kent Rehberi sistemine, kentsel dönüşüm projeleri maketlerinden iklim değişikliğine yönelik simülasyonlara kadar birçok uygulama ile ilgili ziyaretçilere bilgiler veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda vatandaşlarda çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST’te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı birimlerin stantları damga vurdu. Hasar tespitte kullanılan dronelardan Akıllı Kent Rehberi sistemine, kentsel dönüşüm projeleri maketlerinden iklim değişikliğine yönelik simülasyonlara kadar birçok uygulama ile ilgili ziyaretçilere bilgiler veriliyor.

ATLAS VE DİJİTAL İKİZ SERGİLENDİ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü standında, Dijital İkizler, ATLAS ve Kent Rehberi uygulaması tanıtılıyor. Türkiye’nin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu olarak bilinen ATLAS, ziyaretçiler tarafından deneyimleniyor. Bunun yanı sıra Dijital İkiz uygulaması ile kent merkezi başta olmak üzere katılımcılara şehirlerin önemli bölgeleri, kentsel dönüşüm alanları, tarihi ve turistik alanları 3 boyutlu olarak gösteriliyor.

HASAR TESPİTTE KULLANILAN DRONE İLGİ ÇEKİYOR

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün standı ise en çok ilgi gören stantlardan biri oldu. Hasar tespit ve görüntüleme amacıyla kullanılan drone ile multicopter, ziyaretçiler tarafından beğeni topluyor. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine yapılan köy evlerinin maketleri de sergileniyor.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI DEPOZİTO İADE MAKİNESİ GETİRDİ

Türkiye Çevre Ajansı da ÇEVREFEST’e 3 depozito iade makinesi getirdi. Ziyaretçiler, bu bölümde meşrubat ve su şişelerini depozito iade makinelerine atarak hediyeler kazanıyor. Ajansın standında çeşitli materyallerin geri dönüştürülmüş halleri de stantta sergileniyor.

“GÖKYÜZÜNE MESAJIM VAR” BÖLÜMÜ İSE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün standında bulunan Atık Yönetimi Hiyerarşisi ve çocukların hayallerini yazdığı “Gökyüzüne Mesajım Var” bölümünün yanı sıra bisikletle çalışan temsili kompost makinesi ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca ziyaretçiler, dünyanın kirletilmesini temsilen gösteren dünya şeklindeki metal bölüme plastik şişelerini atıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ISI ARTIŞINI SİMÜLASYONLA ANLATTILAR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise Türkiye’nin önemli kentsel dönüşüm projelerini maketlerle ziyaretçilerin görüşüne açtı. İklim Değişikliği Başkanlığı ise iklim değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel ısı artışlarına göre dünyada yaşanacak değişimi bir simülasyon aracılığıyla ekrana yansıtıyor.

ÇEVRECİ VE YEŞİL ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de çevreci ve yeşil alanlarıyla en dikkat çeken stantlardan oldu. Stantta, kara ve deniz hayvanlarına yönelik tüneller yer alıyor. Ayrıca deniz kaplumbağası ve flamingo heykelleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Deniz suyundaki atıkları temizleyen Pina Midyesi örneği de sergilenen bir diğer bölüm oldu. Özellikle İzmit Körfezi’ndeki dip çamuru temizleme çalışmalarına dair de bilgiler veriliyor. Birimin ayrıca anıt ağaçlar ve mağaralara yönelik oluşturduğu resim sergisi de ilgi görüyor.

METEOROLOJİNİN SESİ RADYOSU ÇEVREFEST’İN SESİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü standında, El Tipi Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu sergileniyor. Bunun yanı sıra 1962’den beri yayında olan Meteorolojinin Sesi Radyosu da ziyaretçilere müzik keyfi yaşatıyor.

KURAKLIĞA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü standında ise kuraklığa dikkat çekiliyor. Kurak ve zengin toprak yan yana sergilenirken; ziyaretçiler bu bölümü ilgiyle inceliyor. Ayrıca, ziyaretçilere fidan dağıtılıyor.

ÖNEMLİ PROJELER MAKETLERLE SERGİLENİYOR

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde de Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı için kullanılan cihaz görücüye çıktı. Cihaz, ziyaretçiler tarafından merakla izlendi. TOKİ, Emlak Konut GYO ve İLBANK’ın kendilerine ayrılan stantlarında Saraçoğlu Mahallesi ve Göztepe Stadyumu gibi birçok projenin maketleri bulunuyor.