ÇEVREFEST, 4 gün boyunca çevre gönüllülerini ağırladı!

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda vatandaşlarda çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla 6 - 9 Haziran tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST, başarılı çevre ve Sıfır Atık projeleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşlara yeni deneyimler sundu. “Hepimizin Bir Dünyası Var” temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST ziyaretçileri, atık malzemelerden yapılan giysilerden, çevre konulu kitapların ağırlıklı olduğu kitap fuarına, İklim Tüneli’nden Sıfır Atık temalı stantlara, atölye çalışmalarından insan ve çevre ilişkisine dair söyleşilere kadar birçok etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

FİRMALAR, ÇEVRECİ TEKNOLOJİLERİNİ TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ve bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık hareketi etkinlikte büyük ilgi gördü. Sıfır Atık belgesi alan üniversitelerin yanı sıra, belediyelerin iyi çevre uygulamalarını tanıttığı etkinliğe; 39 belediye, 15 özel sektör temsilcisi firma, 9 üniversite, Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Firmalar; akıllı şehir uygulamalarından geri dönüşüme, atık yönetiminden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar faaliyette bulundukları alanlarla ilgili en yeni çevreci teknolojilerini, ÇEVREFEST’te tanıttı.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ YAZDI

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hazırlanan Hayal Duvarı’na ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ‘Gökyüzüne Mesajım Var’ tahtalarına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, gelecekte ne hayal ediyorlarsa, nasıl bir doğa ve çevre istiyorlarsa kâğıda döküp, duvara yapıştırdı. Panoda yer alan mesajlardan bazıları şöyle:

“Çok iyi bir insan olmak istiyorum”, “Gelecek bizim elimizde, çevremizi temiz tutalım”, “Yeşili seviyorum”

ATIK MALZEMELERDEN TASARLANAN KIYAFETLER SERGİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kreşte çocukların atıklardan yaptığı ürünler sergilenirken; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından sürdürülebilirlik anlayışıyla atık malzemelerden yapılan kıyafetler gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

ÇEVREFEST’TE ÇEVRE DOSTU VE SIFIR ATIK UYUMLU ÇELİK KÖY EVİ DE SERGİLENDİ

ÇEVREFEST’te, deprem bölgesinde hasar gören köy evlerinin yerine yapılacak olan ve yapımı devam eden 100 bin çelik köy evinin bir örneği de sergilendi. Çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu çelik köy evi vatandaşlardan tam not aldı.

ÇEVREFEST'TE FİLİSTİN DE UNUTULMADI

ÇEVREFEST'te, Filistin halkının yaşadığı insanlık dramı da unutulmadı. “Met” mahlasını kullanan Muhammet Emin Türkmen tarafından grafiti yöntemiyle yapılan resimde, "Free Palestine/Özgür Filistin" yazısı yer aldı. Türkmen’in çerçevelerini atık malzemelerden yaptığı diğer fotoğrafları da etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

“HEM EĞLENDİK HEM DE ÖĞRENDİK”

Etkinliğe her yaştan katılımcı yoğun ilgi gösterdi. ÇEVREFEST’i ziyaret eden Emir Demirhan, çevre içerikli sergileri çok beğendiğini belirterek, “Çevre bizim için çok önemli. ÇEVREFEST’te hem eğlendik hem de öğrendik. Her sene böyle etkinliklerin olmasını isteriz.” dedi. Emir Demirhan’ın kızı Nilay Can Demirhan ise, “Oyun oynadık, kuklaları izledim. Atık kutularını inceledim. Çok beğendim.” ifadelerini kullandı.

“ÇEVREFEST’İN HER SENE YAPILMASINI İSTERİZ”

Etkinliğe gelen Meryem Uğur ise, “Her şey çok güzeldi, teşekkür ediyoruz. Önemli bir organizasyon oldu. ÇEVREFEST’in, her sene yapılmasını isteriz.” dedi. Çocuklarıyla birlikte gelen Orhan Karay ise, “ÇEVREFEST’in yapılacağını sosyal medyadan gördüm. Çok güzel görüntüler vardı ve bizde merak uyandırdı. Çevreyi ve çocukları odağına alan çok güzel şeyler yapılmış. Organizasyonu düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“ORGANİZASYON HEM ÇOCUKLARA HEM DE YETİŞKİNLERE HİTAP EDİYOR”

Asiye Şen, etkinlik alanını çok beğendiklerini belirterek, “Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor. Kitap fuarını ve atölyeleri gezdik. Kendimiz için de güzel şeyler bulduk. Aynı zamanda çocuklar için de sadece bir oyun alanı değil, öğrenme alanı da oldu. Biz çok memnun kaldık. İnşallah, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu etkinliği devam ettirir.” diye konuştu.

“YEŞİL BİR ÇEVRE, TEMİZ BİR DÜNYA VE EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BEN DE VARIM”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin en büyük ve en geniş katılımlı çevre etkinliği ÇEVREFEST'i tamamladıklarını belirtti. İlk defa düzenlenen ve dört gün süren çevre etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Özhaseki, “Dünyamızı çocuklarımıza en temiz ve yaşanabilir hâliyle teslim etmek için 7'den 70'e her yaştan çevre gönüllüsü misafirimizi Başkent Millet Bahçesi'nde ağırladık. Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm çevre gönüllüleriyle birlikte ÇEVREFEST’te bir kez daha haykırdık: Hepimizin Bir Dünyası Var. Bu vesileyle ÇEVREFEST’in düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma; başta genç arkadaşlarımız ve minik Çevre Müfettişlerimiz olmak üzere ‘Yeşil bir çevre, temiz bir dünya ve evlatlarımızın geleceği için ben de varım.’ diyerek etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Çevre duyarlılığınızla, enerjinizle, güzel yüreğinizle, iyi ki varsınız.” dedi.