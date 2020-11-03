Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, 'Çürük yapılar 10 yıl önce bildirildi' haberine yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bayraklı Belediyesi'nin çürük yapıları 10 yıl önce bildirdiğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7'inci maddesi (f) bendine göre; afet riski olan yapılara dair tebligat yapma, tahliye etme ve yıkma görevi verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yine İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre; risk taşıyan yapılara dair tespitler, tehlikenin ortadan kaldırılmasına dair tebligat ve yıkım işleri, yapıların maliklerine; belediye tarafından yapılacaktır. Hem Büyükşehir Belediye Kanunu hem de İmar Kanunu riskli yapıların tespitini yapan belediyeye aynı zamanda tahliye ve yıkım zorunluluğunu da vermektedir. Yukarıda bahsedilen kanun hükümleri uyarınca, belediyelerin riskli yapı tespiti yaptıkları binaya ilişkin tüm süreçleri takip etmeleri ve ilgili birimlerince binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir #Bayraklı Belediyesi'nin yıkılan çürük binalarla ilgili bakanlığa rapor göndermediğini, mevzuat gereği tespiti yapılan çürük binalara tapuda şerh koyması, yıkması gerekirken, gereğini yapmadığını duyurdu. pic.twitter.com/KrDXQwn9k4 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 3, 2020

'YAPILARDA HERHANGİ BİR TAPU ŞERHİ OLMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR'

Bakanlık ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Bayraklı Belediyesi'nden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmediği bidirilen açıklamanın devamında, "Mevzuatımıza göre; riskli bina tespitinde bulunulan yapılar için tapuya şerh konulmaktadır. Yapılan incelemelerde ise söz konusu yapılarda herhangi bir tapu şerhi olmadığı görülmüştür. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'deyken ve depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuşken kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek özellikle idarecilerimizin üzerine düşen en önemli vazifedir. Ülkemiz ve milletimiz adına sorumluluk taşıyan herkesi, bu hassasiyetle hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

DHA