Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlere seslenerek, yeni mezunların heyecanla, sabırsızlıkla beklediği bir haberi, müjdeyi paylaşmak istediğini belirtti.

Geçen hafta "Gençlerimiz hazır olsun. Genç istihdamına yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. İrtibatı koparmayalım." mesajını içeren bir paylaşım yaptığını anımsatan Kurum, "İrtibatı koparmadık. Eksik olmayın. Binlerce yorum yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. Ben her bir arkadaşıma mesajları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz"

Çok hızlı şekilde çalışmayı tamamlayarak genelgeyi an itibarıyla tüm kurumlara ve belediyelere gönderdiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, 81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça sizlerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde buluştuk. Bakanlık olarak, 81 ilimizde ve yurt dışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki, bu projelerimizde genç arkadaşlarımız da yeni mezun arkadaşlarımız da görev alsın, çalışsın. Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye yılları, bana çok büyük bir tecrübe olarak geri döndü. Hala en büyük heyecanım, başıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma çizmemi geçirmek. İnşallah, sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı @murat_kurum'dan gençlere istihdam müjdesi



🔹Bakan Kurum, bakanlığa bağlı kuruluşların projelerinde istihdam edilecek teknik personelin %20'sinin yeni mezun olması şartı getirildiğini duyurdu.pic.twitter.com/4yU9Too4js — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 26, 2021

"Beklediğiniz açıklamayı yapıyorum"

Şimdi gençler hazırsa beklediğiniz açıklamayı yapıyorum. Bundan böyle, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız olan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız."

"Sizler bizim yarınlarımızsınız"

"Bundan böyle saydığım bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde, istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20'si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak." bilgisini veren Kurum, bu şartların bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacağını aktardı.

Bakan Kurum, "Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak bu adımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi reformu kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğu ve gururunu yaşayacaklarını vurgulayan Kurum, "Gençler, tüm gayretimiz sizin için, sizin istikbaliniz için. Sizler bizim geleceğimiz, sizler bizim yarınlarımızsınız. Projelerde çalışacak tüm yeni mesai arkadaşlarıma, şimdiden sonsuz başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.