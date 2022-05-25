Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fotoğraf yarışması düzenleyecek

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, çevre konusunda toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla "doğa ve çevre" temasıyla yapılacak yarışmaya, 3 Haziran'a kadar her yaştan fotoğraf sevdalıları katılabilecek.

Yarışmaya başvurular, "http://yarisma.ortakevimiz.com" adresinden yapılacak. Dereceye girenlere, fotoğraf makinesi, elektrikli scoter, tablet ve 10 bisiklet ödül olarak verilecek.