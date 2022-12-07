Bakan Kurum, poşet fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı!

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“20 yılda 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik; 81 il 922 ilçede 250 bin konutumuzu canla başla yenilemeye devam ediyoruz”

Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün 81 şehrimizde yaptığımız kentsel dönüşümü; yavrularımızın istikbal meselesi olarak görüyor, 922 ilçemizin tamamını adeta baştan aşağı yeniliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın, başka bir ifadeyle, Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk sayıda insanımızın huzur içerisinde yaşadığı tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik!

Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzu, canla başla yeniliyoruz! İstanbul’umuzda tam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün, 39 ilçemizde girilmedik mahalle bırakmadık. İstanbul’un her noktasına yayılan tam 93 bin yuvanın yenilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ankara’da ise şimdiye kadar 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik, yaklaşık 5 bin güvenli yuvamızı en kısa sürede milletimize sunacağız.”

Poşet fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz.

Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

İstikbal yatırımını hayata geçirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, bugün birçok gelişmiş ülkenin bile, ekonomiye dair nedenlerle; sosyal devlet uygulamalarını askıya aldığını vurguladı.



Türkiye’nin ise tüm zor şartlara rağmen her zaman olduğu gibi, milletin olanı millete verdiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

“TOKİ’mizle ürettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konutla hiçbir ülkenin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği bir istikbal yatırımını hayata geçirdik.

Bizim gözümüz dışarda olmadı

Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı! Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı! Bizim kulağımız da, aklımız da hep millette oldu, milletimizin rızasında oldu! Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık.

Şimdi yine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkânlarımızla, büyük bir gururla başlattık.



Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık.

Alınlarından öpüyorum

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerini halkın hizmetine sunduklarını belirterek, “Projemize; 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı, teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum!

Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz; 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak.

İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek, herkes kazanacak, en önemlisi de bu millet kazanacak, Türkiye Kazanacak!” ifadelerini kullandı.

Teminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Bakan Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” sosyal konut projesinin teminatını soranlara cevaben şöyle konuştu:

“Bu dev hamlenin teminatı da garantisi de, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, güçlü Türkiye’nin mimarı, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır! Buradan da ilan edelim! Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan, milletin kürsüsünden söz veriyoruz!”

Eleştirilere yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Antalya Manavgat’ta sarıldığımız İbrahim amcamızı güvenli bir hayata, Muğla’mızda Ayşe teyzemizi yeni bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz

Devlet-millet bütünleşmesinden rahatsız olanların; her iyiye kötü, her güzele çirkin, her hayra şer diyenlerin ithamlarına rağmen; bugün tüm bu afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladık, teslim ettik.

Bu hakikatler ortadayken; bize dönüp “yapmadınız, bitirmediniz” diyenlerden, şöyle bir aynaya bakmalarını; 3,5 yıldır yönettiğiniz belediyelerde ne yaptığınıza, hangi yatırımları başardığınıza bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum.

Başınızı ellerinizin arasına koyup; bu şehirlere kaç metrekare yeşil alan kazandırdığınızı, 3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sormanızı her birinizden rica ediyorum

Tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var

Biz Allah’ın izni, 85 milyonun güveniyle, milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk; bundan sonra da kavuşturmaya aşkla, azimle devam edeceğiz! Şunu herkes çok iyi bilmelidir! Afet alanlarında, tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var.

Devletine güvenen bir millet var, bu güveni millet lehine kullanan bir Türkiye var! İşte bu Türkiye; bu afetlerle ve iklim değişikliyle mücadeleyi; Türkiye’nin istikbal ve istiklal meselesi olarak görmektedir. dedi.

Tüm halkımızı davet ediyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin karşısına dikilen sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere milletin kürsüsünden ifade etmek isterim ki; Türkiye’nin en büyük millet bahçesini; ağaçları, fidanları, gölleriyle; 29 Mayıs 2023’te, İstanbul’un kutlu fethinin 570. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz! Ben şimdiden, tüm halkımızı, vekillerimizi, İstanbul’da düzenlenecek fethin, yeşilin ve zaferin bayramına davet ediyorum!” dedi.



Bakan Kurum, Türkiye genelinde 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu kazandırmak için gayret ettiklerini belirterek “Şu ana kadar 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokağı, yine 11 bin metrekare gürültü bariyerini tamamladık.

Tüm bu çevre ve şehircilik projelerinde; istihdama kattığımız 25 bin gencimizle birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında da projelerimizde yeni 50 bin gencimizi daha istihdam edeceğimizi mutlulukla ifade ediyorum.” diye konuştu.