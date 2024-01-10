Çevre dostu "yeşil binalar" Emlak Katılım aracılığıyla yükseldi!

Emlak Katılım, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve İstanbul Finans Merkezi projesini yürüten TVF İFM AŞ’nin fon kullanıcısı olduğu, Türkiye’nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracına başarılı bir şekilde aracılık etmişti.

İki yıl vadeli, 600.000.000 TL tutarındaki sukuk ihracından elde edilen gelir İstanbul Finans Merkezi’nde hali hazırda yapımı devam eden yeşil binaların yapım sürecinden işletme dönemine kadar her aşamada çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kullanıldı.

500 bin metreküp su tasarrufu sağlandı

Bu kapsamda Yeşil Kira Sertifikası ihracına ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu yayımlandı. Yapılan bağımsız değerlendirmelerin sonucunda, İstanbul Finans Merkezi binasının inşa sürecinde oluşturduğu karbon emisyonunun, normal bir ticari binaya kıyasla dikkate değer manada az olduğu değerlendirildi.

Enerji ve su verimliliği konusunda önemli tasarruflar sağlanırken; atık yönetimi, döngüsel ekonomiye geçiş konularında fayda sağladığı ve yenilikçi ulaşım servisleri için de gerekli altyapı hizmetlerini karşılaması nedeniyle projenin, Avrupa Birliği'nin belirlediği Taksonomi çerçevesine de uygun olduğu görüşüne ulaşıldı. Binanın inşa sürecinde yaklaşık 1.116.834 ton karbon dioksit eşdeğerindeki salımı önlediği gibi, kullanım süresince yılda yaklaşık 294 ton karbon dioksit eşdeğerindeki emisyonu engellediği ve yaklaşık 500.000 metreküp su tasarrufu sağladığı hesaplandı.