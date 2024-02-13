Cevdet Yılmaz'dan ve bakanlardan toprak kayması ile ilgili açıklama!

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen olaydan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlardan bazı isimler konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir. İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz."

Bakan Işıkhan: Gerekli incelemeler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olayla ilgili 3 Başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini duyurduğu açıklamasında, "Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." diye konuştu.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Tunç: 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Tunç açıklamasında, ''Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.