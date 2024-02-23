Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa İş Dünyası ile Buluşma" ve "Hemşehriler ile Buluşma" programlarına katıldı.

Yılmaz, enflasyonun bu yılın temmuz ayında düşüşe başlayacağını belirterek, büyümenin de planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, Manisa'daki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"8,34 milyar sermaye girişi gerçekleşti. Dünyadaki talep pazarında sıkıntılar olduğu halde dış ticarete, ihracata bakıldığında 2023 yılı sonunda 256 milyar doları yakaladık. İhracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. Veri, orta vadeli programımızın çok az atında kaldı. Bunu inşallah daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Dış ticaretteki iyileşmenin devam ettiğini söyleyebilirim."

"İSTİHDAMDA İLERLEME KAYDETTİK"

"İstihdamda ilerleme gösterdik, işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu. Tek haneye düşmüş olduk. Ocak ayında istihdam artmaya devam ediyor. Bu da çok önemli. Genç işsizliğinde 4 puanlık düşüş bizim için çok önemli."

"KKM'DE ÖNEMLİ BİR AZALMA VAR"

"Rezervlerin düşüşünde KKM'deki çözülmenin etkisi var. KKM'de önemli bir azalma var. En yüksek olduğu dönemde 3,4 trilyondu, 1 trilyonu aşan bir azalma yaşandı. Bunu da finansal piyasalarla istikrarsızlığı neden olmadan yapmaya çalışıyoruz."