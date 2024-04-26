Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakanı Ciolacu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Başbakan Marcel Ciolacu ile bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklama yapan Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Dost ve müttefik Romanya'da resmi temaslarımız kapsamında; bu sabah Romanya Başbakanı Sayın Marcel Ciolacu ile bir araya geldik. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmelerimizde, hem ikili hem de çok taraflı olmak üzere oldukça geniş bir yelpazeye yayılan, son derece olumlu bir gündem çerçevesinde ilerleyen ekonomik ilişkilerimizi ele aldık. Bölgesel ve siyasi konuları da ele aldığımız görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk, ortak projelerimizi değerlendirdik. Komşumuz ve Balkanlardaki en büyük ticaret ortağımız Romanya ile önümüzdeki dönemde Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyindeki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kurmak ve kurucu belgesini imzalamak konusunda da mutabık kaldık. Sayın Başbakana misafirperverliği ve yaptığımız samimi görüşmeler için teşekkür ediyorum”