Çetin Çiftçioğlu şimdi ne yapıyor!
Bir zamanlar "Şakacı" programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Çetin Çiftçioğlu uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak kaldı. Peki Çetin Çiftçioğlu şimdilerde ne yapıyor?
Şakacı programı ile bir döneme damgasını vuran Çetin Çiftçioğlu uzun süredir ekranlarda yer almıyor.
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Kanal 7 ve Star TV'de yer alan "Şakacı" programı bir dönem tüm Tüm Türkiye'yi güldüren Çiftçioğlu, şimdilerde zor günler geçiriyor.
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10 yıldan uzun süredir işsiz kaldığını söyleyen Çiftçioğlu, "En büyük şakayı hayat bana yaptı. Uzun zamandır işsizim" dedi.
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2020 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" programına katılan Çetin Çiftçioğlu, uzun yılalr sonra ilk kez ekranlarda yer almıştı.
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