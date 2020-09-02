Çeşme'de jet ski üzerinde yakalan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 3 eski asker dün yakalanmıştı.Şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlenmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

Eski askerlerin ifadeleri ortaya çıktı. Üç eski asker, kaçtıkları iddiasını reddetti.

"KARŞIDAKİ ADAYI TÜRK ADASI SANDIK"

Askerden birisi “Türk karasuları sınırını bilmeden farkında olmadan geçtik. Üçümüz iyi arkadaşız. Gezmek için denize açıldık. Fazla açılmışız karşıdaki adayı Türk adası sandık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Biraz fazla açıldığımızı sahil güvenlik geldiği zaman anladık. Kaçma amacımız yoktu.” dedi.

"JET SKİ İLE GEZMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Şüpheliler, jet skiyi neden satın aldıkları sorusuna şöyle cevap verdi:

“Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık. Üçümüz yakın arkadaşız her geldiğinde pahalı olduğu için satın aldık”

"KEŞİF AMACIMIZ YOKTU, BU BÖLGELERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Halen FETÖ üyeliğinden davaları devam eden eski askerlere, Çeşme, Kuşadası Dikili bölgelerinde neden keşif yaptıkları sorusu yöneltildi.

Şüpheliler bu soruya da "Bu bölgeleri çok seviyoruz. Sık sık üç arkadaş buralara gelip geziyoruz. Keşif amacımız yoktu" yanıtını verdi.