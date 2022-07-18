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Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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