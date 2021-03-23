Cerrahpaşa'da korkutan artış!

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran geçtiğimiz haftaya göre yatan hasta sayısının hastalık azaldığından bu yana yüzde 50 oranında artış gösterdiğini söylerken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizeli ise, "Bu hafta içerisinde Covid nedeniyle başvuru sayısı 100'leri buldu. Geçen hafta bu sayı 15'ti. 4-5 kat artış var" dedi.

Corona virüs rakamları son haftalarda yeniden tırmanışa geçti. Uyarılar devam ederken, yoğun bakımdaki hasta sayısında ve acil servislerdeki başvuru sayısında artış yaşandı. Uzmanlar son durumu acil servislerde yaşanan son durumu aktardı.

"NORMAL SERVİSLERİ TEKRAR COVİD SERVİSİNE ÇEVİRDİK"

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Oktay Demirkıran, geçtiğimiz haftaya göre yoğun bakım servislerindeki sayılarda artış olduğunu belirtti.

Demirkıran, "Virüs ile ilgili savaşımızda belli bir noktaya kadar gelmiştik. Sayılar azalmıştı ama şimdi mutant virüslerin de etkisiyle tekrar bir artış söz konusu olmaya başladı. Bizim yoğun bakımdaki hasta sayımız aşağıya inmişti. Daha önce Covid'e dönen servislerimiz sayılar azalınca normal servislere çevrilmişti tekrar. Fakat geçen haftadan bu yana normal servisleri tekrar Covid servislerine çevirmek durumunda kaldık. Hasta sayıları artmaya başladı. Yoğun bakıma 2. dalgadaki kadar yüksek hasta sayısı girişi olmadı ancak servislerdeki hasta sayısı arttıkça bu tehlike devam ediyor olacak" dedi.

"HASTA SAYILARIMIZ İNMİŞ OLAN DÜZEYİN 2 KATINA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Demirkıran, "Pandeminin ikinci pikin azalma döneminde aşağılara inen doluluk oranı artmaya başladı. Hasta sayılarımız aşağılara inmişken, inmiş olan düzeyin 2 katına çıkmaya başladı. Temkinli davranıyoruz, tedbirli olmaya çalışıyoruz. Daha hazırız gibi görünüyor. Umarım tekrar başa çıkabiliriz. Tabii en önemli faktör, önlemler çok ciddi şekilde fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMIMIZDA MUTASYONLU VİRÜSLER BULUNMAKTA"

Demirkıran, "Artık yaşın kriteri yok. Genç yaşta, 30 yaşlarında 30 yaş altında hastalarımız da olup daha ağır seyirli bir şekilde yoğun bakıma yatabiliyorlar. Şunu söylemek lazım, mutant virüs daha ciddi seyrediyor. Şu anda yoğun bakımımızda mutasyonlu virüsler bulunmakta. İngiliz ve Afrika mutantlarımız var. Yoğun bakım konusunda da gerekli tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı o yönde tamamladık. Gelen bilgiler hasta sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığı şeklinde. İstanbul için de artmaya başladığı görünüyor ne yazık ki. İstanbul için bizim hastane bazında söylersem yatan hasta sayısı, hastalık azaldığından bu yana yüzde 50 oranında artış göstermiştir. Bizim hastanemizdeki hasta sayısı geçen hafta 23-24'lerde iken bu hafta 50 ve biraz daha fazlasına çıktı" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTAYA GÖRE ACİL SERVİS BAŞVURU SAYISINDA 4-5 KAT ARTIŞ VAR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizeli, geçtiğimiz haftaya göre acil servis başvuru sayısında 4-5 kat artış olduğunu belirtti.

İkizeli, "Maalesef son hafta içerisinde vaka sayılarımız gittikçe arttı. Geçen haftalarda Covid nedeniyle acil servis başvuru sayımız 10-15 iken, yine servislerde 1-2 hasta yatarken, bu hafta içerisinde Kovid nedeniyle başvuru sayısı 100'leri buldu. Bunlardan da yaklaşık 40-50 tanesi Covid tanısı koyuyoruz. 10-15 arası hasta yatışımız oluyor. Yani yaklaşık 4-5 kat artış var son birkaç hafta içerisinde. Burada havaların da etkisi var. Soğuk ve yağışlı geçmesi vatandaşlar kapalı ortamlarda daha yan yana sosyal mesafeye dikkat etmediklerinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Özellikle kapalı ortamlarda sosyal mesafe ve maske konusuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat etmezsek bu artış daha da devam edecektir. Bu nedenle acil servislerdeki hasta sayısının azalmasının en büyük koruyucu önlemi maske ve mesafe. Rehavet eğer artarsa hasta sayıları da artacak ve acil servislerde başka hasta bakamaz olacağız" şeklinde konuştu.