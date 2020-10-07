AjansHaber.com.tr Dünya Azerbaycan'a karşı savaşmaya gitmişti

Cepheye giden Ermeni belediye başkanı ağır yaralı

Ermenistan'ın Megri bölgesi belediye başkanı Mkhitar Zakharyan, Karabağ'daki çatışmada ağır yaralandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı harekat, tüm hızıyla devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusu cephede bozguna uğratılırken, işgal altındaki yerleşim alanları birer birer geri alınıyor.

Sputnik Ermenistan'ın aktardığı habere göre, Azerbaycan ordusuyla savaşmak isteyen Ermenistan'ın Megri bölgesi belediye başkanı Mkhitar Zakharyan, ağır yaralandı. Zakharyan'ın Erivan'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

50 yaşındaki Mkhitar Zakharyan, Karabağ'ın güneyinde cepheye gittiği bildiriliyor.

Azerbaycan askerleri, geçtiğimiz günlerde elde ettiği başarıları genişletmek için 7 Ekim'de de cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonları gerçekleştirdi.

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