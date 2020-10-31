Cephe gitmeyi kabul eden mahkumlar salıverildi

Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi sayılan Şuşa ve Hankenti'de ciddi bir ilerleme kaydetti. Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırına saldırdığı yalanını kullanarak Rusya lideri Putin'i aradı. Paşinyan'a cevap veren Rusya, çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa yardım verileceğini vurguladı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında başlayan çatışmalar 35'inci gününü geride bıraktı. Azerbaycan, sivil yerleşim yerlerinin vurulmasından sonra kendisini korumaya geçerken, sahada ciddi bir ilerleme kaydetti. Dün kurtarılan bölgelerle birlikte yaklaşık 200 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya çok yaklaştı.

"ŞUŞA'YA SAHİP OLAN KARABAĞ'IN DA SAHİBİ OLUR"

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, yaptığı açıklamada Şuşa'ya sahip olan, Karabağ'a da sahip olur dedi ve bölgenin önemini aktardı. Sahadan gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu, Şuşa ve Hankenti ekseninde ciddi bir ilerleme kaydetti.

PAŞİNYAN SON OLARAK MAHKUMLARA SARILDI

Sahada ağır kayıplar veren Erivan yönetimi ise ne yapacağını bilemedi. PKK'lı teröristleri savaşta kullanan Ermenistan, son olarak hapisteki mahkumlara sarıldı. Hapisteki suçluları bırakma kararı alan Ermeniler bu insanları Karabağ Cephesine yönlendirdi.

PUTİN'İ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Azerbaycan karşısında duramayan Paşinyan Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan sınırına saldırıldığı yalanını kullandı ve Rus lider Vladimir Putin'i telefonla arayarak yardım istedi.

"PAŞİNYAN ERMENİSTAN'A SAĞLANABİLECEK DESTEK İÇİN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan, Rusya'nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan'a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü" denildi.

RUSYA, PAŞİNYAN'IN İSTEĞİNE CEVAP VERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklama ile Paşinyan'ın isteğine yanıt verildi. Açıklamalarda, "Çatışmaların Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda anlaşmaya uygun olarak Rusya, Erivan'a gerekli tüm desteği sağlayacaktır" denildi.