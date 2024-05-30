6 milyon Ankaralıya müjde! Artık AŞTİ’ye gitmeye gerek kalmayacak
Her gün binlerce Ankaralıyı ve şehir dışından gelen yolcuların seyahatlerini, AŞTİ Otogarı'ndan kalkan şehirlerarası otobüsler gerçekleştiriyor. Pek çok Ankaralı'nın evine uzak konumda olan AŞTİ'ye ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlar için yeni bir müjde geldi. İşte ayrıntılar..
Başkent Ankara, 6 milyonun üzerindeki nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında yer alıyor. Ankara'dan her gün binlerce seyahat eden vatandaşın ulaşımları AŞTİ Otogarı'ndan kalkan şehirlerarası otobüslerle gerçekleştiriliyor.
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Otobüs kapasitesiyle Türkiye'nin en gelişmiş otogarlarından biri olan AŞTİ, Ankara’nın merkezi bir noktasında bulunsada pek çok Ankaralının yaşadığı konuma uzak kalıyor.
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Ankara'ya giriş ve çıkışlarda evlerine yakın olması gerekçesi ile yol kenarında inmek isteyen vatandaşlar trafik güvenliğini büyük bir tehlikeye soktuğu için bu durum yasaklanmıştı.
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Yeni uygulama ile yol kenarlarında yolcu indirip bindirmenin yasak olduğu Ankara'da her yolcunun AŞTİ'de inme zorunluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.
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