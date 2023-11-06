Cep Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Babasından şok talep

Cinayet, Karabulut'un erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından işlendi. Testere ile parçalanarak bir bavulun içine konan genç kızın cansız bedeni, daha sonra bir çöp konteynerinin yanında bulundu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetin ardından bir süre kaçsa da sonunda teslim olarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Türkiye'yi sarsan bu Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

Bu keza Garipoğlu ailesi istedi

Yaşananların ardından konuyla ilgili dikkat çeken bir başvuru yapıldı. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına "Feth-i Kabir" DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulundu.

Dilekçede, Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğlunun işlediği cinayetin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, dönem dönem aralıklı fakat süreklilik arz eder şekilde konunun gündeme getirildiğini söyledi.