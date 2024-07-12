Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transfer olması sonrasında elinde yalnızca Edin Dzeko kalan Fenerbahçe, forvet arayışını sürdürüyor.

Youssef En-Nesyri'yi transferinde önemli aşama kaydeden sarı-lacivertliler, yedek forvet olarak da yerli bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan deneyimli golcü Cenk Tosun'un peşinde olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe, Cenk ile anlaştı

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

Cenk'in resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.