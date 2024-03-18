AjansHaber.com.tr Spor Ünder ve Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı!

Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, aday kadrodan çıkarıldı

 Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın kafileye dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, aday kadroya dahil edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Infantino'dan olay maçla ilgili açıklama!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Fenerbahçe'ye nisan ayında kâbus gibi fikstür
Ali Koç'tan istifa kararı!
Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor!
MKE Ankaragücü, kötü gidişatı durdurdu
Beşiktaş galibiyeti unuttu