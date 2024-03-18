Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, aday kadroya dahil edildi.