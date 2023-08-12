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Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir" denildi.

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