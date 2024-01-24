İYİ Partinin ABB başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu

Akşener, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla ABB başkan adayını duyurdu.

Meral Akşener, "Kendisine İYİ Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını, inşallah da belediye başkanlığını teklif ettiğimde hiç sektirmeden 'Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, şereftir' dedi ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ı kürsüye davet eden Akşener, kendisine parti rozetini taktı.

Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığına layık görülmenin kendisi için tarifsiz bir onur ve büyük bir mesuliyet olduğunu söyledi.

Ankara'nın hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Yıldırım, "Ankara, adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Ankara'ya memat gelmemiş fakat Ankara'dan hayat gitmiştir. Son 30 yıla baktığınızda Ankara ziyandadır. 25 sene uçuk projelerle kaynaklarını tüketen Ankara, son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Her fanteziyi proje zanneden bir zihniyetle, her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan vizyonsuz ve vasat belediyeciliğe karşı bambaşka bir belediyecilik vadettiklerini belirtti.