Cengiz Kurtoğlu'nun hapsi istendi

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, müştekinin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya ulaştığını tutanağa geçirdi. Raporda, müştekinin yüzünde kalıcı bir iz olmadığı belirtildi.

Savunmasını yapan Kurtoğlu, olay günü bir arkadaşının doğum gününe katıldığını, müştekiyi tanımadığını söyledi.

Aynı masada oturdukları sırada müşteki Mustafa Can'ın, arkadaşları hakkında rahatsız edici biçimde konuşmaya başladığını belirten Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken sıra Orhan Gencebay'a geldi. Benim yüzüme bakarak 'Samsun çingenelerinden mi?' diye konuşurken orada biraz tansiyon arttı. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli'dir.' dedi." diye konuştu.

Kurtoğlu, bu şekilde konuşmasının ardından müştekiyle karşılıklı tartışma yaşadıklarını anlattı. Müştekiye kötü söz söylemediğini öne süren Kurtoğlu, eliyle ittiği müştekiye bıçakla vurduğu iddiasını kabul etmedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kurtoğlu'nun "haksız tahrik altında basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından sanık Kurtoğlu'nun avukatına savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.