Cengiz Kurtoğlu'na "darp ve bıçakla yaralama" suçlaması

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, müşteki Mustafa C.'nin, 22 Kasım'da akşam saatlerinde arkadaşı Tolga Y.'nin doğum günü partisine katılmak üzere geldiği İstinye Mahallesi'ndeki bir mekanda, Cengiz Kurtoğlu tarafından darbedildiği, yüzünden bıçakla yaralandığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay anına ait kamera görüntülerini izleyen, tanık beyanlarını dinleyen ekipler, müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun da ifadesine başvurdu. Kurtoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.