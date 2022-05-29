Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga

Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış töreninde Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

Kurtoğlu’nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonucu M.T. silahla vurularak yaralandı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğa isabet etti.

Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.