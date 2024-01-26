Cenaze dönüşü dehşeti yaşadılar: Çok sayıda yaralı!

Türkiye'nin birçok yerinden otobüs kazası haberleri gelmeye devam ediyor.

Soğuyan havalar sonrası yerlerin buz tutmasından dolayı kazalar da kaçınılmaz oluyor.

Bugün sabah saatlerinde Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı kazanın ardından üzücü bir haber de Sivas'tan geldi.

14 kişi yaralandı

Kaza, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Kadıköy Belediyesi'ne ait 34 RT 099 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyünden cenaze dönüşünde, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. 40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.