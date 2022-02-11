Cemre nedir? Cemre ne zaman düşer? İlk cemre ne zaman düşecek?
Baharın habercisi olan cemre nedir? Cemreler ne zaman, hangi ayda düşer? İşte halk takvimi ve inanışına göre cemreler hakkında merak edilen her şey ve 2022 yılının cemre tarihleri.
Arapça "kor durumunda ateş" anlamına gelen cemre, inanışına göre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır.
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Baharın müjdecisi olarak adlandırılan cemreler, kasvetli kış günlerinin ardından doğanın uyanışının ve bereketin de sembolüdür.
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Peki 2022 yılında cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü? İşte cevapları:
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