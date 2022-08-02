Ankara’daki cemevlerine yönelik saldırıda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltındakilerin sayısı 3’e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak’ta 3 ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara’da bir kişi, Çankaya’daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi. Saldırgan, daha sonra Mamak’ta iki cemevine daha zarar verdi.

45 dakika içinde 3 saldırı gerçekleştiren saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Eskişehir’e kaçmak girişimi sırasında emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 kişiyi İzmir’de 1 kişiyi ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini duyurdu.