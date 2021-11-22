Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Justin Bieber'a çağrı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki ilk Formula 1 Grand Prix'sinde sahne alacak yıldızlar arasında yer alıyor.

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bieber'a Suudi Arabistan'a "güçlü bir mesaj göndermesini" isteyen açık bir mektup yazdı.

Cemal'in katilleri için şarkı söylemeyin

Cengiz , Washington Post'ta yayınlanan mektubunda , "Sevgili Cemal'in katilleri için şarkı söylemeyin" yazdı .

Bieber'ın "isminin ve yeteneğinin, kendisini eleştirenleri öldüren bir rejimin itibarını geri kazanmak için kullanılmayacağını" göstermek için "eşsiz bir fırsata" sahip olduğunu söyledi.

Bieber, 5 Aralık'ta A$AP Rocky, David Guetta ve Jason Derulo gibi sanatçıların katıldığı F1 yarışında sahne alacak.

Kaşıkçı cinayeti

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Cinayet izleri tüm dünyayı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a götürmüştü.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddeden bin Selman, olayın sorumluluğunu ise üstlenmişti.