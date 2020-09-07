Cemal Kaşıkçı davasında kararlar açıklandı!

5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. 3 kişiye ise 7-10 yıl arasında hapis cezaları verildiği belirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti.

PRENS SELMAN CİNAYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.