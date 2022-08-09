Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayınında koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etmesinin yankıları sürüyor.

Dün akşam TV 100 ekranlarında yer alan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programına katılan Latif Şimşek, olaylı gecede yaşananları anlattı.

Enginyurt'un özrünü hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini belirten Şimşek, "Cemal Enginyurt'un yüreği yetseydi benim yanıma tek başına gelirdi." ifadesini kullandı.

Enginyurt hakkında ulaştığı bir kulis bilgisini de paylaşan Şimşek şunları söyledi:

"Bir siyasetçinin bir gazeteciye alçakça saldırması oldukça önemli bir şeydir. Bu arada ulaştığım bir kulis bilgisini de aktarayım; Demokrat Parti, Cemal Enginyurt'u ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmiş. İnşallah bu bilgi doğrudur. Bu karar Gültekin Uysal'ı küçültmez aksine büyütür."