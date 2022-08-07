Cemal Enginyurt, canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı

TV 100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un moderatörlüğünde yayınlanan "Gündeme Dair" programında canlı yayında sinirler gerildi.

DP Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü. Stüdyodaki diğer konukların araya girmesiyle sakinleştirilen Enginyurt, yayın arasında yeniden Latif Şimşek'e saldırdı.

Bu arada Enginyurt'un koruması olduğu öğrenilen bir şahıs, gazeteci Latif Şimşek'i darp etti.

Olayın ardından izleyicilerden özür dileyen Ardor, konunun yargıya taşınacağını belirtirken, Cemal Enginyurt'u kınadığını söyledi.

Programa devam edemeyen Latif Şimşek'in darp raporu alarak Enginyurt ve korumasından şikayetçi olduğu öğrenildi.