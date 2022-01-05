Cem Yılmaz'ın yılbaşı gösterisi hakkında kimler neler dedi?
Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisiyle Netflix'te boy gösteren Cem Yılmaz, gösterisindeki bazı ifadeler nedeniyle insanları ikiye bölmüştü. Peki tartışmalı o gösteri hakkında kimler neler dedi?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girmişti.
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Türkiye’nin en iyi komedyenlerinden biri olarak gösterilen Yılmaz’ın gösterisi, sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
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Birçok kişi, gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirmişti.
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Yılmaz, Twitter hesabında, Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Yılmaz’ın gösterisi, Türkiye’de en çok izlenen yapım oldu.
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