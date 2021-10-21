Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına Viagra'lı gönderme

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aşılama kampanyasına destek veren Cem Yılmaz, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısında bulunan kamu spotunda rol almıştı. Katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlığı hakkında konuşan Yılmaz, aşı karşıtlarının ortaya attığı ‘çip’ iddialarına yönelik Viagra örneğini verdi.

"Viagra da aynı firmanın"

Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Pfizer- Biontech aşıları hakkında ortaya atılan iddiaları espirili bir dille eleştiriren Yılmaz “Aşı olun diyorsun ‘Pfizer içine neler koymuştur, sen biliyor musun?’ diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor.” dedi.