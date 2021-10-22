Cem Yılmaz, Erşan Kuneri NFT Koleksiyonunu satışa çıkardı

Cem Yılmaz, kendi karikatürlerini içeren koleksiyon ile NFT dünyasına adım attı. Yılmaz, ilk koleksiyonuyla kombine biletler sunmasının ardından şimdi de birlikte dizi izleme teklifi hazırladı.

Kendi profilini içeren koleksiyon kısa sürede satılan Yılmaz, standart NFT modelleri için iki kişilik bilet, özel NFT modeli için de kombine ömür boyu iki kişilik bilet hediye etmişti.

İlk olarak Gora'da canlandırdığı, yan karakterlerden biri olmasına rağmen oldukça sevilen Erşan Kuneri karakterine hayat veren Yılmaz, dizinin Netflix platformunda yayınlanacak olması nedeniyle hazırlanan NFT koleksiyonunu 0.5 ETH minimum teklif miktarıyla açtı.

Cem Yılmaz özel NFT modelini satın alan kişiye Erşan Kuneri dizisini ofiste birlikte izleme imkanı sunacak. Üstelik modeli satın alan kişi 3 arkadaşını da beraberinde getirebilecek.