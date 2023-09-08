Cem Yılmaz emekli oldu!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bağkur’dan emekli olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Güncel emekli maaşını da açıklayan Yılmaz, 27 yıl sonra emekli olmanın sevincini de “Teşekkürler hayat” sözleriyle ifade etti.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bağkur’dan emekli olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
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Güncel emekli maaşını da açıklayan Yılmaz, 27 yıl sonra emekli olmanın sevincini de “Teşekkürler hayat” sözleriyle ifade etti.
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Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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