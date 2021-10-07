Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı

Cem Yılmaz, yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, bir platform üzerinden satacağını duyurdu. Ünlü komedyen, konuyla ilgili açıklamalarında "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Webtekno'nun haberine göre, Cem Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'ler, OpenSea isimli bir platformda sergileniyor. Şu ana kadar 3 adet olan NFT'lerin sayısının, önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.

Yılmaz, resimleri Blockchain teknolojisi ile dijital ortamda imzaladı. Yani NFT'leri satın alan kişiler, bizzat Cem Yılmaz tarafından imzalanmış haline sahip olacaklar.

Yılmaz'ın çizimlerine verilen en yüksek teklif, tam 5 Ethereum. Ethereum'un bugünkü fiyatıyla bu teklif, 17 bin 700 dolar ediyor. Diğer NFT'ler içinse 2 Ethereum (7.080 dolar) verilmiş durumda. Bir süre açık artırmada kalacak NFT'ler, açık artırma sonunda en yüksek fiyatı veren kullanıcıya satılmış olacak.