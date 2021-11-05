Cem Özer hakkında taciz suçlaması

Sabah Gazetesi'nden Fath Ulaş'ın haberine göre, M.K. isimli kadın, mahrem fotoğraflar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasıyla Cem Özer'den şikayetçi oldu.

"Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Cem Özer, mahrem fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti. Hakkındaki taciz suçlamasını ise reddeden Özer, "Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık. Tüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti" dedi.

"Maddi menfaat elde etmek amacıyla yapılmıştır"

M.K isimli kadının kendisine şantaj yaptığını iddia eden Özer, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik birliktelik kurduklarını ancak M.K'nın evli olduğunu öğrenince bir daha görüşmediğini söyledi. M.K'nın da kendisine fotoğraflar gönderdiğini belirten Özer, "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" dedi.

Cem Özer de şikayetçi oldu

Cem Özer, kendisine şantaj yaptığı için M.K.'dan şikayetçi olduğunu ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.