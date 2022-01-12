Cem Bölükbaşı 2022'de Formula 2'de yarışacak
Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacağını açıkladı. Cem, Formula 2'de yarışacak ilk Türk pilot olacak.
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, önümüzdeki sezon Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı ile yarışacağını açıkladı.
Cem Bölükbaşı, "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim. Charouz Racing System ile... Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2'nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor..." dedi.
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