Cem Bölükbaşı 2022'de Formula 2'de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, önümüzdeki sezon Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı ile yarışacağını açıkladı.

Cem Bölükbaşı, "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim. Charouz Racing System ile... Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2'nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor..." dedi.