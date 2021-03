Celtic puan kaybetti Rangers 9 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti

Steven Gerard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers, İskoçya Ligi'nin bitmesine altı hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Rangers, 9 yıl sonra İskoçya'da yeniden şampiyon olma başarısına ulaştı. İskoç ekibi son olarak 2010-2011 sezonunda şampiyon olmuştu.

İskoçya'da son olarak 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa uzanan Rangers, aldığı küme düşme cezasının ardından alt liglerde mücadele etmişti. İskoç ekibi Steven Gerrard, önderliğinde 2020-2021 sezonunda bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic'in Dunde United karşısında puan kaybetmesinin ardından şampiyon olan Rangers, ligde henüz mağlubiyet almadı. İskoç ekibi kalan altı haftada yenilmeyerek rekor kırmayı hedefliyor.

Öte yandan Steven Gerard, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa şampiyonluk başarısını elde etti.

