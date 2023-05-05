Çelik, "Vatandaş kaybetmez siyasi partiler kaybeder"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı "Seçim 2023" canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Siyasi hareket olarak çok seçime girmiş hareketiz. Cumhurbaşkanımızın da en çok önem verdiği konulardan birisi budur. Normal zamanlarda seçim yapıyormuş gibi çalıştığımız için o çalışmanın biraz daha vites yükseltilmiş halini yapıyoruz. Biz çok farklı bir teveccüh, ilgi ve alaka özellikle Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bunu görüyoruz. Çeşitli illerden arkadaşlarımla da görüşüyorum. Onlar da aynı değerlendirmelerde bulunuyor. İktidarda iken oylarını yükseltmiş belki dünyadaki en istisnai hareketlerden bir tanesi. Bizdeki muhalefet de muhalefet iken oyunu düşürmüş. Buradaki sır yenilenme kabiliyetimiz. Yeni arayışların peşinde koşma faaliyetlerimiz. Bir proje bitince ikincisi, üçüncüsü nasıl olur deyişimiz. 11. katı yapmak için 9. katı yapmak zorundasınız.

"Vatandaş kaybetmez siyasi partiler kaybeder"

Bizim kazandığımız seçimlerde her zaman 'hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek' dedik. Siyasi partiler kaybeder, vatandaş kaybetmez. Cumhurbaşkanımız sık örnek veriyor. Biz bunu yaşadık, ders kitabı yoktu. Bulamıyorduk. O kitabı annem baştan sona el yazısıyla temize çekti ve ben oradan çalışıp, dersi geçtim. Şimdiki neslin bunu anlaması güç. Daktiloyu bilmesi gerekmez. Herkes içine doğduğu dünyayı başlangıç kabul eder, ondan sonrasına bakar. Siyaset de daha iyisini yaparım iddiasıyla ortaya çıkar. Siyaset geleceği satın aldırma, doğru yönetme sanatıdır. Bizim çocukluğumuzda 'Beyaz Gölge' diye bir tv dizisi vardı. Basketbol konuydu. Hepimiz basketçi olduk. 28 Ekim günü devletimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' dedi. Aradan yıllar geçti bir 28 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti. Dünyadaki sözümüzü daha çok dinletmek, herkesin hayat standartlarını yükseltmek için bütün altyapının hazır olduğunu görüyorum. İstikbalin yüzyılı bizim için seçim sloganı değil. 20 yıldır siyasetin içindeyiz.

"Güvenlik soruşturmaları incelikli yapılıyor"

Bunlar memleket için yapılıyor. Gençlik ofislerine gelen gençlere siyasi kimlik sorulmuyor. Benim yönettiğim kurumlardan bir tanesinde, oradaki arkadaşlarımızın çoğu muhalif partilere kendini yakın hisseden arkadaşlardı. Beni işin kalitesi ilgilendiriyor. Tabii ki isterim benim partime oy versin. Başka bir parti tercihi de demokratik düzen içinde bu işin tabiatı böyle. Sizin mülakat yapmadığınız zamanlarda çocuğumuzu emanet ettiğimiz şu profilde insanlar çıkıyor deniyordu. Evvelsi gün bir üniversite ile ilgili öğrenci arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetti. Biz kitle partisiyiz. Dar bir ideoloji partisi değiliz. Belli şeyleri regüle etmek için belli mekanizmalar koyuyorsunuz. Sonra süreçleri, sonuçları tartışıyorsunuz ve 'artık bu şekilde kullanılmasına gerek yok' diyorsunuz. Artık güvenlik soruşturmaları daha incelikli yapılmaya başladı. Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili sübjektif yaklaşımlar hepimizin başına geldi. Bütün bunlar daha kaliteli hale geldikçe de bu tip mekanizmalara gerek kalmıyor. Orada bir anormallik var. Birisi girmiş terör propagandası yapmış. Bakıyorsunuz başka meslek alanında doktor, siyasetçi, gazeteci olabilir. Bütün bunlar içinde birtakım mekanizmalar koyuyorsunuz. Sonra mesele o açıdan stabil hale geldiğinde başka bir şey devreye sokuyorsunuz.

"Önce kazılmış sonra beton dökülüp yok denilmiş"

Her alanda bir sonraki aşamaya ihtiyacımız yok mu? Teknolojide, sanayi alanlarda. Çıkardığımız seçim beyannamelerinde, eylem planlarında bunu söylüyoruz. Şimdi Karadeniz'de gaz çıkarıyorsunuz. Belli miktarını hanelere ücretsiz veriyorsunuz. Daha çok gaz çıkardığınızda hanelere daha çok ücretsiz veriyorsunuz. Daha önce gemilerle gittiğinizde Yunan gemisi sizi taciz ediyordu. Hanelere giden gazın ucuz olmasıyla Deniz Kuvvetleri'nizin gücü arasında bağlantı var. Ceyhan'da kuyularda petrol çıktı. Daha önce kazılmış petrol yok denip üstüne beton dökülmüş. Bunlar yüzeye çok yakın çıkıyor. O zaman şunu diyorsunuz. Bunların üstü bir şekilde örtülmüş. Yönetimin dirayeti, kararlılığı olmayan kuyuda varolanı da bulamıyorsunuz. Bugün bir köyde vatandaşımızın vereceği oyla Deniz Kuvvetlerinizin sondaj gemilerinizi koruması birbiriyle bağlantılı.

"Muhalefetin önerdiği sistem Türkiye’yi felç eder"

Onların koyduğu modelden Türkiye felç olur. Cumhurbaşkanı parlamenter sistem tarafından Meclis tarafından seçildiğinde, Başbakan halk tarafından sonra Türkiye enerjisini içeriye harcıyordu. Anayasanın üstünde milli güvenlik siyaset belgesi vardı. Siyaseti felç ediyordu. Hükümetin üstünde de Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet makamı olarak kurgulamışlardı. Cumhurbaşkanı olup da vesayet kıskacını kıracak şekilde görev yapanlar oldu. İlk 10 yıl Türkiye'nin gündemi MGK toplantısından MGK toplantısına yaşanıyordu. Karşı tarafın önerdiği 'Hem Cumhurbaşkanını hem Başbakanı halk seçecek' modeli Türkiye'yi felç eder. Denge denetlemeyi farklı kişilerin siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getiren bir model. Bu devlet içinde devlet mekanizmasıdır.

"Devlet ve millet masaya oturmasını mı bekleyecek?"

PKK'nın söylemi karşısında sessiz kalıyorsunuz, savunma sanayinden bahsedenlere 'savaşa mı gidiyoruz' diyorsunuz. 30 Ağustos törenleri Genelkurmay Başkanı oraya geçiyor, Başbakan tebrik etmek için sıraya giriyor. Bunlar yakın zamanda yaşanmadı mı? Darbelerle örselenmiş, muhtıralarla darmadağın edilmiş devlet hayatı. Burada 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısı ortak karar alacak. Peki masadan birisi kalktı. Devlet millet onun masaya oturmasını bekleyecek. Masadaki 300 milyar dolar buldum diyor, ötekisi bu gerçekçi değil diyor. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağım diyor, öteki tamamen karşıyım diyor. Bir tanesi özelleştirme politikalarını savunuyor diğeri bunu ihanet olarak görüyor. Burada bir çerçeve yok ki. Siyaseti birtakım cümleleri alt alta yazmak zannediyorlar. Cihaz bozulduğunda el kitapçığına bakıyorsunuz. Aramızda problem çıktı ortak metne mi bakacağız diyecekler. Siyaset belli meselelere dönük duruşunuzun olması lazım.

"Adamlar müzakere faslı bile açmıyor"

Hiçbir arkadaşımızın söylediği sandığın nihai belirleyici olduğuna halel getirecek bir şey değil. Türkiye'nin en büyük kazanımı sandık yoluyla iktidarı belirleme gücüdür. Sandık konusunda hepimiz çok titiziz. Bazı ülkelere baktığımızda sandığa ulaşma konusunda ne kadar büyük bedeller ödediğini gördüğünüzde Türkiye'de seçim yapabilen bir ülke olması en büyük zenginliktir. Şimdiye kadar Allah'a şükür düzgün seçimler yapılmıştır. Diyorlar ki, ABD ile aramızı düzelteceğiz. Vizesiz gireceğiz. Bunlar sizin söylemenizle olan şeyler değil. Karşısında sizden bir şey isteyecekler. Fasıllar müzakere etmek için vardır. Adam müzakere faslı açmıyor. Fasılların çoğu kapalı. Fasıl açmak sizin elinizde değil. Adam benim performansı gösterip, gösteremeyeceğini görmek bile istiyor. Müzakereye bile girmiyor.

"Muhalefet çıkıp da 'sivil darbe' dedi"

AB ve ABD'den gelecek olan ilk şart 'Suriye'de herhangi bir aktivitede bulunmayacaksınız' diyeceklerdir. Sınırımın 30 kilometre derinliğine terör örgütü gelmiş. Bunu vurmayacağım da ne yapacağım? Sana terörle mücadelede zorunlu operasyonları yapmama şartı bile getirilecek. 15 Temmuz Fetullahçı terör örgütüne karşı AİHM kararlarının da uygun bulduğu şekilde Türkiye olağanüstü tedbir yoluna gidiyor. Demokrasi, hukuk devleti tehdit altına girmiş ülkeni. Muhalefet buna çıkıp 'sivil darbe' dedi. AİHM'in istisnalarına uygun şekilde 'sivil darbe' diyecek şekilde siyaset ürettiler.

"Bunların bir yönetme kapasitesi yok"

Bu çelişkileri anlatıyorum konuşmalarımda. Biri özelleştirmeye ihanet diyor öteki savunuyor. Sonunda da diyorum ki, bunların Türkiye'yi yönetecek bir siyaseti yok. Bunlar sadece Erdoğan karşıtlığı yüzünden bir araya gelmişler. Bunların herhangi şekilde millete vaat edeceği yönetme projesi yok. Bizim yaptığımız konuşmalarının hepsi ortada. Sadece Erdoğan karşıtlığı yüzünden kurulmuş bir yamalı bohça diyorum.

"İlk turda rahat bitecek algısı oluştu bizde"

İlk turda seçimin biteceğini düşünüyorum. Siyaset, seçim bütün bu mekanizmalar düşünülmüş. Başkanlık sistemlerinde, parlamenter sistemlerde farklı farklı mekanizmalar var. Genel olarak gördüğümüz, sahanın bize söylediği ile anketler arasında mutabakat yok. Sahanın bize söylediği başka şey. İlk turda bitecek ve rahat bir şekilde bitecek algısı oluştu bizde. Parlamento konusunda da sıkıntı olacağını sanmıyorum.

"Kendisi yasaklı iken dünya liderleri davet etmişti"

Dünyada demokratik yolla seçilmiş liderler içerisinde en tecrübeli kişi sayın Cumhurbaşkanımız. Karşısındakinin selefiyle, onun selefiyle çalışmış. Dosyalara hakimiyeti tecrübesine sahip çok az siyasetçi vardır. Kendisi yasaklı iken o zaman dünyada bir sürü lider davet etmişti. Berluconi'den Putin'e herkesle görüştük. Türkiye'deki statüko yasaklı tutmaya çalışırken dünya seçimi kazanmış bir lider olarak selamladı. Cumhurbaşkanı ve kadrolarında var olan kapasite karşı tarafta yok.

"Mayadaki değerlere uygun bir hat tutturmanız lazım"

Mitingler de çok kıymetli ama kahve toplantısı dediğimiz biraz daha derinlemesine oluyor. O bölgenin sorunundan tutun da her konuya kadar. Bir genç kardeşimiz çeviriyor, bunları konuşabiliyoruz. Birisi kendini niye bu memlekette daralmış, ötelenmiş, sıkışmış hissetsin. Nihayetinde biz siyaset yaparken dayandığımız yer toplumdur. Toplumun talebini devlete yansıtma işidir siyaset. Bunun öznesi siyasetçidir. Bu kadar kimlik duvarları örmeye, ben, öteki, bir başkası demeye gerek yok. Bu kadar seçim geçirmişiz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Bir felaket anında milletin mayası ortaya çıkar. Kim düşündü ki 'Buradaki can Türk müdür, Kürt müdür, Sünni midir, Alevi midir'. Kimsenin aklına gelmedi. Bu mayadaki değerlere uygun siyasi hat tutturmak lazımdır. İki ayrı fikir var. Ya bunun uzlaşmasından ya bunların rekabete girmesinden siyasal düzen ortaya çıkıyor. Siyasal düzen olmadan toplumsal düzen de ortaya çıkmıyor. Önemli olan bunları nasıl konumlandırdığımız. Burada en büyük zehir kimlikçiliktir. Siyasi kimlikçiliğin siyasete sokulmaması lazımdır.

Kılıçdaroğlu'nun alevi sözleri

Siz siyasetçi olarak çıkıyorsunuz toplumun önüne. Ben bu milletin ferdiyim. Buradaki mitinglerde söylüyorum. Adlarımız, meşreplerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Siyasi alanda rekabet edebiliriz, siyasi konularda kutuplaşabiliriz de. Ama temel değerlerde kimlikçiliği işin içine sokarsak. Çevre ülkelerden bir tanesinden, isim vermeyeyim. Bir gazetenin ilan sayfasını gönderdi. Ne yazıyordu biliyor musun 'Sünni diş doktoru', 'Şii göz doktoru'. Gazete ilan sayfasında bu. Bu insanlığımızdan geriye düşmek değil midir? Kürt meselesiyle ilgili bütün sorumlar Cumhurbaşkanımızın reform siyasetiyle aşılmış. Alevi meselesiyle ilgili burada atılmış devasa adımlar var. En son Kültür Bakanlığı'ndaki başkanlık. Bu yasaklar, konuşulamaz olanların konuşulması, kültürlerin himaye edilmesi. Bunlar aşıldıktan sonra tutup bu konuyu gündeme getiriyorsun. Toplum bunları geride bırakmış. Bunların tetik noktalarına basmanın bir alemi var mıdır?

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