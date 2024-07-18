Çelik: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon ve İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararın kabul edilmesine yönelik her iki adımın da bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakacağını bildirdi.

"Uluslararası toplum elini taşın altına koymalıdır"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.

İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir.

Ortadoğu’da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.

Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.