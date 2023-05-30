Çelik, "Millet Türkiye Yüzyılı'na onay verdi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulunuyor.

"Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiği gibi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Türkiye yüzyılını ilan etti"

"Bolca değişim, özgürlük söylemi kullanarak değiştiklerine dair bir izlenim vermeye çalıştılar. Ama hep beraber gördük ki, değişim diye bir şey yok. Demokrasi söylemlerinin arkasında statüko duruyor. Bütün bu süreç seçim boyunca net bir şekilde görülmüştür. Cumhurbaşkanımız 16 kez girdiği referandum ve seçimleri kazanan lider olarak millet iradesine her zaman saygılı olduğunu, kazandığımız, kaybettiğimiz yerlerde de göstermiştir. Batı'da bazı yayın organları 'diktatörler ikinci tura kalmaz' diyerek içine düştükleri çelişkili durumu ifade ettiler. Aylarca CHP yandaşı gazeteci ve yorumcular, bize sürekli olarak 'seçim sonucu farklı şekilde ortaya çıkarsa saygı duyacak mısınız' diye. Bu söylem gündem yapıldığı zaman haklı olarak tarafsız gazeteciler bu soruyu sordular. Onların yaklaşımını tabii ki saygıyla karşılıyoruz. CHP yandaşı gazeteci ve yorumcuların siyasi angajman içerisine AK Parti'nin demokratlığını sorgulama hakkı kendileriymiş gibi ortaya koydukları süreci hep birlikte takip ettik. Biz Genel Seçimlerin hepsinde büyük bir başarı elde ettik. Kendilerinin olmayan sistemlerini olmayan verilerini bir kere daha millet iradesine dayatmaya çalıştıkları görüldü. Netice itibariyle bu büyük demokrasi yarışını ve bütün dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla yöneterek katılım sağladı. Farklı siyasi partiden vatandaşlarımız sonuçlar çıkınca birbirini tebrik etti. Bazı olaylar olduğunda bizim partimizden de oldu, başka partilerden de oldu. Sivil siyaset kendi gündemini koruyarak yoluna devam etti. Bütün dünyanın takibi içerisinde Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımız seçimin galibi oldu. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı sisteminin milletimizden onay almasıyla sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Ondan 100 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti."

"Depremzedelere karşı vandallığa şahit olduk"

Cumhurbaşkanımız öncelikli olarak yapılacak işlerden biri olarak depremzedelerin yaralarının sarılması olduğunu ifade ettiler. Depremzedeye yapılan saygısızlık seçim sürecinde en çok bizi üzen hadise olmuştur. Depremzede vatandaşlarımızın o zor koşullarda gösterdiği basiret karşısında bu vandallığa şahit olduk. Depremzede vatandaşlarımıza dönük hadiseler göstermiştir ki, birilerinin helalleşme dediği altı boş ve yalandan ibaret yaklaşım olmuştur. Milli iradeye yapılan saygısızlıklardan bir tanesi 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanlarının ekrana çıkıp '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyor' diyerek milli iradeye dönük gasp girişimidir. CHP Genel Merkezi'nden millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. Çok şükür milletimizin sağduyusu bu provakatif tavrı iade etti. Yine Kılıçdaroğlu 14 Mayıs gecesi sokağa çıkmayın diye provokasyona imza attı. O gece ufak tefek olaylar hariç sandığa gölge düşürecek olaylar olmaksızın bütün bu süreç başarıyla geçirilmiştir.

"Kılıçdaroğlu mezhepçi yaklaşımları seçim sürecine dahil etmeye çalışmıştır"

Seçim sonrasına dönük provokasyon yapacak 'Türkiye içe kapanacak' diyenler bir kez daha yanılmışlardır. Dün dünyanın en önemli liderlerinden farklı coğrafyalara sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmişlerdir. Herkes Türkiye'deki yeni dönemi heyecanla karşılamışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'yi seven pek çok insan seçim sonuçlarını tatlı dağıtarak kutladılar. Herhalde bu kadar baklavanın dağıtıldığı başka bir seçim olmamıştır. Ülkemizin sevincini sevinci, kederini kendi kederi bilen gönlü zengin insanları sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimiz iletmek isteriz. İlk defa bir siyasi parti genel başkanı, sayın Kılıçdaroğlu mezhepçi yaklaşımları seçim sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışmıştır. Bunun karşısında hep şunu söyledik; adlarımız farklı, mezheplerimiz farklı olabilir ama biz siyasal alanın değerleriyle konuşuyoruz, hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdiye kadar Türk siyasetinde hassasiyetle kaçınılan bu durumun gündeme getirilmesi üzücü ve sorunlu olduğunu ifade etmek isterim.

"Son yılların en büyük yalanıdır"

"Seçim sürecinin açık ara en büyük yalanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Çıktı ve AK Parti'nin terörist başını 3 kere serbest bırakma girişiminde olduğunu söyledi. Bütün bir seçim süreci boyunca defalarca söyledik bakın bu terör örgütlerine destek verenler diyor ki Erdoğan'ın karşısında olduğu için Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Biz de Kılıçdaroğlu ve etrafındakilere çağrı yaparak birileri size siyasetçi olarak terör örgütlerinin argümanlarını dillendirip, siz kazandığınızda terörist başına imtiyaz verileceğini, yerel özerklik verileceğini söyledi. Sizin bunları reddedip, kırmızı bir çizgi çekmeniz lazım dedik. Ama 14 Mayıs'a kadar Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Şimdi burada bu tablo karşısında söyleyecek bir şey bulamayanlar çıktılar ABB Başkanı'nın yaptığı gibi 'AK Parti 3 kere terörist başını serbest bırakmak için kanun çıkartmaya çalıştı' dedi. Bu son yılların en büyük yalanıdır.