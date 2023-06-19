Çelik: Enflasyondaki düşüşü her beraber göreceğiz

AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her toplantımızın ilk maddesi deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır. Şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bilimin öncülüğünde siyasi irade bütün çalışmaları yürütmektedir."

Artan kira fiyatları

"Vatandaşlarımız müsterih olsun; kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz, mücadelemizi ivmesini artırarak ve etkisini geliştirerek devam ettireceğiz.

Enflasyonla mücadele sürüyor. Düşüşü hep beraber göreceğiz."

"Kıbrıs Türkleri azınlık değildir"

"Kıbrıs Türk'ü azınlık değildir. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rumlarla birtakım tatbikatlar yaparak, onlara birtakım silahlı kabiliyetler kazandırarak süreci zehirleyen tutumlarından vazgeçmesi gerekir. Bunların hiçbiri, Ada'daki çözüme fayda sağlamaz. Bunların hiçbiri oradaki iki egemen devlet olduğu gerçeğini değiştiremez. Son dönemde ABD ve AB'nin yaklaşımlarının hiç olumlu olmadığını gördük."

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

"Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte ortaya çıkacaktır. Sonuç belli olduğunda ivedilikle açıklanacaktır."

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısı

"Bu saldırılar bölge barışına katkı sağlamaz. Yasadışı yerleşimi gayrimeşru bulduğumuzu ve kınadığımızı açıkça belirtmek isterim."

AYM'nin HDP kararı

"AYM tek taraflı bakış açısı yürütüyor. Demokrasinin korunmasında en güçlü tedbirler teröre karşı alınmalı. Anayasa Mahkemesinin kararı, zaaf oluşturabilecek bir karardır."