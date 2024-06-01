Çelik: "Dur deme vakti geldi"

Kızılcahamam'da kampa giren AK Parti'de, kamp programını açıklayan Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Gazze'de soykırıma boyutuna ulaşan saldırılara geniş bir ayıran Çelik, şunları söyledi:

Birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyasetidir. Biliyorsunuz, 1995 Srebrenitsa katliamıyla ilgili 11 Temmuz'un bir anma günü olarak gerçekleşmesi konusunda bir karar aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu son derece kıymetlidir. Bu günlerde de bunun daha büyük bir anlamı vardır. Katliam siyaseti cezalandırıldı ve çok geç de olsa 1995 Srebrenitsa Katliamı'ndaki kurbanların anılarının taze tutulması onların yâd edilmesi için bu karar alınmış oldu.

"Dur deme zamanı geldi"

Gazze konusunda da bu şekilde geç kalınmasın ve bunun daha fazlasına müsaade edilmesin. Bütün dileğimiz odur. Bugün, Srebrenitsa'nın katbekat fazlasını Netanyahu gerçekleştirmektedir. O sebeple dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir.