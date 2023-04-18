Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanı'mıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkında olduğunu belirten Çelik, Türk demokrasisinin, milletin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere geldiğini ve milletin ferasetinin Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyeceğini bildirdi.

Çelik, demokratik kazanımların gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu kaydederek "Karanlık odaklarla iş birliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.