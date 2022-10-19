Çelebi: FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktı.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde kürsüye çıkan Çelebi, rozet toreni öncesi kısa bir konuşma yaptı. Çelebi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım." dedi.