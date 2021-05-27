Celal Bayar'ın kızı: 'İnönü bizzat darbenin başaktörüdür'

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Darbeciler, bir yandan Türkiye'yi kendi seçilmiş başbakanını idam eden bir ülke konumuna düşürürken bir yandan da geride gözü yaşlı gönlü yaslı aileler bıraktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Bayar Gürsoy yaşadıkları zulmü anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre Gürsoy şu ifadelere yer verdi;

Kurulan Temsilciler Meclisi'nde ekseriyeti teşkil ederek 27 Mayıs Anayasası'nın hazırlanmasındaki ağırlığı, CHP'nin darbede başlıca söz sahibi oluşunun delilidir. CHP, katarı çeken lokomotif durumundadır. CHP lideri İsmet İnönü bizzat darbenin başaktörüdür. 27 Mayıs'tan bir yıl önce, Yassıada'nın DP'lilerin kapatılacağı bir yer olarak belirlenmesinden, DP'de çalışanların tespitinde CHP'lileri görevlendirmesine kadar darbenin hazırlanmasında faaldir.

TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ

Milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. TSK içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi'nin, DP'nin "ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koyması ile gerçekleştirilen darbe sonrasında, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamına karar verildiği Marmara'daki Yassıada ise darbenin 60. yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldü.